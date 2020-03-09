Италия занимает второе место в мире по частоте заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Италия занимает второе место в мире по доле зараженных, уступая только Южной Корее, следует из статистической сводки по неблагополучным по коронавирусу странам, подготовленной РИА Новости.

В Италии на каждый 1 миллион жителей 121,9 человека с коронавирусом, в Южной Корее 142,1.

На третьем месте Иран (80,9), Китай только на четвертом (58,3).

Неожиданно высоко расположились Швейцария (39,3) и Норвегия (31,5).

Далее примерно на одном уровне следует большинство европейских стран: Швеция (20,0), Бельгия (17,5), Нидерланды (15,4), Франция (14,3), Испания (13,1), Германия (12,3), Австрия (11,8), Британия (4,1).

В Японии зараженных только 3,9 на 1 миллион жителей, в США — 1,4.