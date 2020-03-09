Начало нового кризиса: нефть за $30 и курс 72 рубля за доллар

Центробанк приостановил закупки валюты сроком на 30 дней.

Россию ждет бюджетный дефицит и девальвация после обрушения стоимости нефти и упавшего следом курса рубля. Об этом говорят аналитики рейтингового агентства Fitch.

Утро 9 марта вызвало у россиян предчувствие нового масштабного кризиса. Цены на нефть марки Brent снизились на 26,5% и к 9:30 утра мск достигли $33,3 за баррель. Нефть WTI упала на 27,5% и торгуется около $29,8 за баррель.

Следом вниз утянуло и рубль. Курсы доллара и евро достигали 9 марта значений 72,5 и 82,4 рубля соответственно. ЦБ приостановил закупки валюты сроком на 30 дней. Министерство финансов анонсировало продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета из-за обвала цен на нефть и стабилизировать курс рубля. Рубль не останется один на один с катастрофическим обвалом цен на нефть из-за развала коалиции ОПЕК+, заявил Минфин. Ликвидных средств ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета России от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет, уверяют в ведомстве.

Падение цены на нефть произошло после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены. Россия отказалась от продолжения сделки по инициативе главы «Роснефти» Игоря Сечина, утверждают издания The Bell и Bloomberg. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев 9 марта заявил, что сделка с ОПЕК по снижению нефтедобычи не отвечала интересам России.

«Все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти», – сообщил Леонтьев.

Как утверждает издание The Bell, Сечин уговорил Путина поддержать идею отказа от сделки, отталкиваясь от перспектив сланцевой нефти, которую добывают США. «Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна», а «Роснефть» может позволить себе такое падение», — приводит The Bell позицию Сечина.

Однако агентство Fitch убеждено, что нынешний обвал нефти не убьет сланцевую отрасль, а сделает сильнее, как это уже было в 2015-2016 годах.

Напомним, что после выхода России из сделки с ОПЕК Саудовская Аравия приложила все силы, чтобы сбить цены на нефть. Котировки акций Saudi Аramco на открытии торгов 9 марта упали на максимально допустимые 10%. После российского демарша эксперты обозначили до каких пределов может рухнуть цена на нефть и курс рубля.