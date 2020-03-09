В Анкаре заявили, что границу ЕС пересекли более 142 тысяч беженцев

«По состоянию на 12.10 (совпадает с мск) число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 142 175», — написал Сойлу в Twitter, сообщает РИА Новости.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.

Многие в ЕС полагают, что Турция намеренно пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии. В Загребе 6 марта состоится внеочередное заседание совета Евросоюза на уровне глав МИД для обсуждения текущей ситуации в Сирии и на границах ЕС.