В Сирию вошла большая колонна военной техники

В Сирии после объявления Эрдоганом и Путиным режима тишины идет активная перегруппировка сил с небольшими точечными ударами сторон. Среди прочего, стало известно, что российские и асадовские формирования отступили из всех захваченных накануне сел в Джабаль.

Кроме того, в Идлиб зашла большая колонна военной техники, порядка 300 единиц.

На западе же Алеппо у асадовцев взорвался крупный склад с боеприпасами. Ну и что весьма интересно, есть сообщения о том, что в Сирии бушует коронавирус, о чем все официально молчат. Якобы со стороны Ирана пришла инфекция и уже умерли 400 человек при 2000 зараженных.

Идлиб

На территорию Идлиба въехали уже три военных конвоя из турецкой провинции Хатай. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), десятки единиц военной техники пересекли границу через пункт-пропуска «Кафр-Лясин». По информации медиапортала Step News Agency, переброшенная техника будет задействована в строительстве очередного наблюдательного поста, который разместят в окрестностях населенного пункта Зардана на севере провинции.

READ Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод

Telegram-канал (almohrarmedia2) сообщает о том, что на западе региона возобновились взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В ответ на провокационные обстрелы исламистов правительственные войска открыли огонь по позициям противника на подступах к населенному пункту Аль-Гассания неподалеку от Джиср аш-Шугура.

Напомним, накануне боевики, отряды которых базируются в данном районе, предприняли попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в соседней Латакии.

Хасака

Накануне поступали данные о переброске конвоя с подкреплениями США в Хасаку. Согласно информации Telegram-канала (NovostiDamask), жители деревни Аль-Кузлия к западу от города Тель-Тамр перекрыли проезд американской колонне.

При попытке въехать в поселение солдаты США столкнулись с сопротивлением сирийцев, которые забросали бронемашины камнями. Американские военные были вынуждены отступить. Как известно, население САР не впервые встречает силы Вашингтона подобным образом.

READ «Рублей, евро, долларов» — Харламов в образе Киркорова поздравил Филиппа с «днём старения»

Прошлый такой инцидент произошел в районе населенного пункта Хирбет-Хамо 13 февраля. Тогда американцы открыли по жителям, в результате чего погиб 14-летний подросток. Как известно, конфликт удалось погасить после прибытия на место российских военнослужащих.

Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (dimpenewscom1) сообщает о том, что американские военные полностью оцепили город Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, ограничив въезд и выезд из него. О причинах подобного решения пока ничего неизвестно. Тем не менее местные активисты связывают это со стремлением избежать зарождения протестных настроений среди населения.

Напомним, накануне массовые народные демонстрации состоялись в оккупированных проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) населенных пунктах Сафират Тахтани и Мухаймида. При этом курдские боевики нанесли удары по протестующим, в результате которых погибли трое гражданских лиц.

READ На способ Путина повысить рождаемость выделят деньги