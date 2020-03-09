Депутат Рады приедет на Парад Победы в Москву

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Yevheniya Kravchuk/Facebook.com

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива прибудет в Москву на Парад Победы. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Он подтвердил, что его фракция «обязательно будет праздновать, чествовать память великой победы» и посетит парад столице России.

Парламентарий также отметил, что великий праздник 75-летия Победы может быть той самой точкой соприкосновения, которая поможет сблизиться Москве и Киеву, а также разрешить конфликт в Донбассе.

Ранее стало известно, что Украина не будет отмечать 9 мая.

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