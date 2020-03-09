В офисе Зеленского полагают, что украинцы захотят переизбрать Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский, февраль 2020 года

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Жители Украины захотят переизбрать на второй срок действующего президента Украины Владимира Зеленского, так как он успешно работает в роли главы государства. С таким мнением выступил первый замглавы офиса Зеленского Сергей Трофимов, передает «Страна.ua».

«Люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского»,— начал Трофимов.

По его мнению, глава Украины успешно работает в своем направлении и в команде. Также Зеленский, как он считает, ответственно подходит ко всем процессам. Именно поэтому политик должен быть переизбран на второй срок.

«Люди захотят, чтобы он остался… Каково будет его решение и его выбор – наверное, нужно прожить эти пять лет»,— отметил Трофимов.

Он считает, что потребуется много времени, чтобы довести до совершенства или завершить начатые процессы на Украине.

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