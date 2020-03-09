Достопримечательности приморского города Циньхуандао, которые нельзя пропустить

С каждым годом Поднебесная привлекает к себе туристов, бизнесменов и даже студентов. Ведь полученный диплом в этой стране котируется в 55 странах мира.

В каждом городе имеются свои колледжи и ВУЗы, в которых Вы сможете получить качественное образование. К примеру, в городе Циньхуандао имеется замечательный Хэбэйский профессиональный институт международного бизнеса и экономики, в который могут поступить студенты по грантам.

Этот город располагает к себе студентов и обычных туристов, так как он является курортным, на берегу которого можно отлично провести время.

Конечно же, шикарная природа, пейзажи, множество водоемов и лесов, а также историческая архитектура. В Циньхуандао каждый проведет свой отдых с удовольствием в любое время года.

Не стоит забывать, что вы можете съездить на экскурсию ко всемирно известной Великой китайской стене, которая напоминает огромного дракона в полете, а Циньхуандао расположен у изголовья его.

На побережье городка имеются популярные зоны отдыха для туристов.

Первая зона Шаньхайгуань находится в окружении стен, связанных с восточной заставой Великой стены династии Мин. Эта часть соприкасается с Тихим океаном и является главной достопримечательностью побережья. Также вы здесь можно посетить океанариум, в котором имеется дайвинг клуб один из самых больших.

Следующий курорт находится у Бохайского моря и называется Бэйдайхэ. Это место считается самым дорогим и элитным, так как именно здесь отдыхают правители страны и вся элита общества.

На этом курорте замечательные пляжи с восхитительным берегом, а вокруг все в зелени. Около 3х тысяч ресторанов, магазинчики, лучшие отели и пансионы.

А также есть еще замечательное место для летнего отдыха — Золотой пляж Чанли, который появился около трех тысяч лет назад благодаря нанесенному песку рекой Люгу. Протяженность береговой зоны более 25 км вдоль моря сапфирового цвета с образовавшимися за несколько столетий дюнами. Вас удивит золотистый и мягкий песочек, а также чистота дна моря.

А немного южнее от Чанли в Цилихай находится изумрудный остров, который считается национальным сокровищем.