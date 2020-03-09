Самый настоящий волшебный чай от 50 недугов!

Этот удивительный чай лечит более 50 болезней, он способен убивать паразитов и очищает организм от шлаков! Волшебный чай от 50 недугов — звучит многообещающе, правда?!

Вот эти 5 ингредиентов чая:

1. Куркума

Лечебные свойства куркумы довольно популярны в настоящее время. Соединение куркумин уменьшает воспаления, борется с раком и способствует здоровью сердца.

2. Имбирь

Имбирь помогает решить проблемы, связанных с пищеварением и мигренью. Он также обладает противовоспалительными свойствами и помогает бороться со смертельными заболеваниями, такими как рак.

3. Корица

В азиатских странах эта пряность широко используется для снижения уровня сахара в крови и лечения вирусных инфекций, таких как простуда, грипп и кашель.

4. Кардамон

Если вы хотите, предотвратить образование тромбов естественным образом, то только с помощью кардамона. Это помогает держать стенки артерий чистыми и поможет в правильной циркуляции крови в организме. Он также помогает устранить отходы из организма через почки.

5. Мед

Мед также упоминается как самая полезная пища на планете. Он придает чаю приятный вкус и является ом энергии для организма, укрепляет иммунную систему.

Вам понадобится:

имбирь — ½ ст.л.

корица — ½ ст.л.

куркума — 1/6 ч.л.

кардамон — 1 щепотка

вода — 500 мл

мед — 1 ч.л.

Приготовление:

Возьмите 500 мл воды и закипятите на медленном огне. Добавьте ½ столовые ложки имбиря, корицы в кипяченую воду. Добавьте 1/6 чайной ложки куркумы и 1 щепотку кардамона к смеси и размешайте хорошо. Вскипятить воду со всеми ингредиентами в течение 5-10 минут. Дайте остыть напитку 10-15 минут. После этого процедите воду и добавьте 1 чайную ложку меда.

Выпивайте этот чай каждый день утром, и вы будете оставаться здоровыми всегда!