Самый настоящий волшебный чай от 50 недугов!

Этот удивительный чай лечит более 50 болезней, он способен убивать паразитов и очищает организм от шлаков! Волшебный чай от 50 недугов — звучит многообещающе, правда?!
Вот эти 5 ингредиентов чая:
1. Куркума
Лечебные свойства куркумы довольно популярны в настоящее время. Соединение куркумин уменьшает воспаления, борется с раком и способствует здоровью сердца.
2. Имбирь
Имбирь помогает решить проблемы, связанных с пищеварением и мигренью. Он также обладает противовоспалительными свойствами и помогает бороться со смертельными заболеваниями, такими как рак.
3. Корица
В азиатских странах эта пряность широко используется для снижения уровня сахара в крови и лечения вирусных инфекций, таких как простуда, грипп и кашель.
4. Кардамон
Если вы хотите, предотвратить образование тромбов естественным образом, то только с помощью кардамона. Это помогает держать стенки артерий чистыми и поможет в правильной циркуляции крови в организме. Он также помогает устранить отходы из организма через почки.
5. Мед
Мед также упоминается как самая полезная пища на планете. Он придает чаю приятный вкус и является ом энергии для организма, укрепляет иммунную систему.
Вам понадобится:
- имбирь — ½ ст.л.
- корица — ½ ст.л.
- куркума — 1/6 ч.л.
- кардамон — 1 щепотка
- вода — 500 мл
- мед — 1 ч.л.
Приготовление:
- Возьмите 500 мл воды и закипятите на медленном огне.
- Добавьте ½ столовые ложки имбиря, корицы в кипяченую воду.
- Добавьте 1/6 чайной ложки куркумы и 1 щепотку кардамона к смеси и размешайте хорошо.
- Вскипятить воду со всеми ингредиентами в течение 5-10 минут.
- Дайте остыть напитку 10-15 минут. После этого процедите воду и добавьте 1 чайную ложку меда.
Выпивайте этот чай каждый день утром, и вы будете оставаться здоровыми всегда!