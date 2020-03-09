 Варран Баргиль дисквалифицирован на 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2020

Чемпион Франции Варран Баргиль (Warren Barguil) был снят с велогонки Париж-Ницца-2020 на первом этапе. Причина дисквалификации – долгая езда за техничкой команды. 28-летний французский гонщик команды Arkea-Samsic упал за 65 км до финиша во время прохождения круговой развязки, долго лежал на дороге, но затем всё же вернулся на велосипед. Проехав небольшое расстояние, Баргиль остановился и слез с велосипеда, однако, затем продолжил гонку и доехал до финиша через 14 минут после победителя.

Судьи гонки дисквалифицировали Варрана Баргиля, применив правило 2.12.007.4.7, запрещающее езду позади автомобиля.

Помимо дисквалификации Варран Баргиль был оштрафован на 200 швейцарских франков, а спортивный директор команды Arkea-Samsic Ивон Кэр (Yvon Caer) на 500 швейцарских франков. Спортивный директор получил штраф за неуважение к инструкциям комиссаров гонки, и теперь на 2-м этапе Париж-Ницца-2020 техничка команды будет ехать в караване машин сопровождения на последнем месте.

Эммануэль Юбер, генеральный директор команды Arkéa-Samsic: «Нас уведомили о решение комиссаров жюри относительно нашего чемпиона Франции Варрана Баргиля, и, конечно, мы принимаем его. Правила и инструкции были применены после того, как Варран оказался в спорной ситуации.

Он был оглушён после падения и ещё не знал, какое решение принять: продолжать или сойти с Париж-Ницца. Таким образом он несколько километров проехал под прикрытием технички спортивных директоров, которые подняли его после того, как он упал на круговой развязке. Они не имели намерений нарушать правила или обманывать. Единственной целью было привести Варрана в чувство и, если возможно, вернуть его в гонку».