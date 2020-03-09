AFP: ЕС предложит дополнительные 500 млн евро для беженцев в Турции

«Предложение о финансировании поступило после того, как официальные лица ЕС обвинили Турцию в «шантаже», открыв на прошлой неделе границу с Грецией для тысяч беженцев, пытающихся добраться до Европы», — говорится в сообщении Macau Business.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что он отклонил предложение ЕС предоставить дополнительный 1 млрд евро в рамках соглашения, подписанного с Турцией, чтобы помочь поддержать примерно четыре миллиона беженцев, которых страна в настоящее время принимает.

На прошлой неделе турецкие власти заявили, что пропустят мигрантов через свои контрольно-пропускные пункты в Европу после возобновления сирийским правительством наступления на последнюю удерживаемую повстанцами провинцию в стране, в результате которого погибли 36 турецких солдат и сотни тысяч сирийцев бежали от боевых действий, пытаясь найти убежище в Турции.

Почти сразу же после турецкого решения тысячи людей начали собираться на границе между Турцией и Грецией.

В 2016 году Турция подписала соглашение с Европой, направленное на сокращение потока беженцев, прибывающих в Грецию. Согласно сделке, ЕС пообещал выделить Турции 3 млрд евро в качестве помощи мигрантам, а Турция обязалась усилить безопасность вдоль своих границ. Но Эрдоган обвинил ЕС в том, что он не выполняет свою часть сделки, и неоднократно угрожал открыть границы, чтобы позволить сирийцам из Турции направиться в Европу.