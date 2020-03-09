Элджей признался Насте Ивлеевой в любви со сцены

Молодожены Настя Ивлеева и Элджей не устают радовать друг друга шикарными подарками и красивыми жестами. Так, рэпер вывез всю семью блогера в Новосибирск на свой концерт и признался ей в любви перед многотысячной толпой.

Настя Ивлеева является одним из самых популярных блогеров в Сети. Ее ролики набирают миллионы просмотров, а в шоу на YouTube приходят самые известные звезды. В прошлом году она вышла замуж за рэпера Элджея, с которым до этого встречалась несколько лет. Пара не любит афишировать отношения и редко публикует совместные снимки.

Но 8 марта, в день рождения Ивлеевой, Элджей решил отличиться. На концерте в Новосибирске музыкант обратился к любимой со сцены.

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«С днем рождения детка, я тебя люблю», — заявил рэпер.

Пользователи говорят о том, что поздравить Настю приехали многочисленные родственники, включая маму Наталью. Женщина редко дает интервью, но несколько раз признавалась, что считает зятя настоящим мужчиной и очень гордится им.

Пока непонятно, что же подарил любимой Элджей. В конце зимы у него вышел новый альбом, на создание которого он потратил крупную сумму денег. Кроме того, он прилично заплатил и за эксклюзивные грилзы для зубов из опала: примерная стоимость которых составляет миллион рублей. При этом совсем недавно у него были проблемы с банком, так как он просрочил платежи за элитный спорткар BMW i8.

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В прошлом году Ивлеева стала женой Элджея. Паре удалось скрыть радостное событие, и лишь несколько недель спустя об этом узнала вся страна, когда выяснилось, что Настя взяла фамилию мужа и стала Анастасией Узенюк.

Блогер признается — она очень гордится мужем и радуется его успехам на музыкальном поприще. Ее не смущает экстравагантный образ супруга, а также песни с нецензурными словами.

«Мне нравится абсолютно все, что он делает. Нравится его образ, концепция, продукт, который он производит. В нем нет недостатков. Честно признаюсь, сейчас у меня самый лучший секс в жизни. От начала и до конца он прекрасен. Так что я определенно счастлива», — заявила Ивлеева в интервью Юрию Дудю.

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Пару постоянно спрашивают о скором прибавлении в семействе, но Настя предпочитает отшучиваться, говоря о том, что у них в приоритете карьера. Так, сейчас она занята на съемках собственного шоу, а Элджей отправился в масштабный тур в поддержку новой пластинки.

Фото: Instagram