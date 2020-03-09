Топ сильных и независимых женщин по знаку зодиака

Наш эксперт, победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа, поздравляет прекрасных женщин с 8 марта! Считаете себя сильной или независимой? Наш гороскоп специально для вас.

5 МЕСТО — СТРЕЛЕЦ

Что можно сказать о той, кто способен делать несколько дел одновременно? Да, есть одно условие — она должна быть заинтересована на все 100% и должна понимать, для чего и почему все это. Во всем остальном Стрельцы не знают себе равных! Несколько работ? Почему нет. Обустройство дома в кратчайшие сроки? Не проблема! Нет помощи — она не станет грустить. Соберет, как обычно, волю в кулак и возьмет свое.

4 МЕСТО — ВОДОЛЕЙ

Представители этого знака знают, чего хотят. Много времени Водолеи уделяют саморазвитию, которое несомненно ставит их на высокую ступень пьедестала. Мало кому удается сбить с толку такую женщину, если она что-то задумала. Она все может сама, абсолютно владеет всеми техниками общения с людьми и умеет выстраивать планы. Некая степень ранимости делает ее уязвимой, но об этом мало кто догадывается.

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3 МЕСТО — ЛЕВ

Львицы «за свое» готовы и в огонь, и в воду! Натура пылкая. Женщина Лев не будет сидеть сложа руки и ждать помощи, скорее всего она уже на полпути к цели, независимо от сложившейся ситуации. Она готова также с легкостью прийти на помощь окружающим. Давать волю эмоциям Львы тоже умеют! Разрядка порой похожа на электрический ток, но это некое освобождение, необходимое в силу темперамента.

2 МЕСТО — ОВЕН

Женщина Овен — это огонь, упорство, трудолюбие, творческие взрывы и, безусловно, уют в доме. Представительницы этого знака зодиака всю жизнь идут к поставленным целям, причем, что важно — не по головам. Они умны, обаятельны и предприимчивы! Умеют легко находить почти с каждым общий язык, что дополнительно помогает достигать необходимых результатов.

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1 МЕСТО — СКОРПИОН

Сложно конкурировать со Скорпионами! Они не просто личности сильные, упрямые, независимые, но и в умеренной степени властные. Из них получаются отличные руководители, если выпадает шанс реализовать себя полностью. Особенно это проявляется после 30 лет. Возможно, окружающие часто недолюбливают их за твердость и прямолинейность, но тем, кому удается найти с ними общий язык, крупно повезло — у них в жизни точно есть верные друзья!

Фото: pixabay.com