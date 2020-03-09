Елизавета Боярская рассказала о праздновании 8 Марта в компании трёх любимых мужчин

Актриса театра и кино Елизавета Боярская на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, как она отпраздновала 8 Марта. Заслуженная артистка РФ провела этот день в компании трёх любимых мужчин, а потому настроение у неё было «выдающимся». «Когда дома находятся три мальчика и одна девочка, то, сами понимаете, 8 Марта превращается в основательный праздник», – такими словами Елизавета Боярская подписала опубликованный в Instagram фотоснимок, на котором она запечатлена с цветами и тортом. На праздничном десерте кремом написаны следующие слова: «Маме 8 Марта»

Что касается трёх мужчин, с которыми Елизавета Боярская провела праздник, речь идёт, как догадались поклонники актрисы, о её супруге Максиме Матвееве и сыновьях Андрее и Григории. READ Суп, который сварила звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель, удивил фанатов «Дома-2»