Родственникам Заворотнюк остается только молиться за ее здоровье

Состояние Анастасии Заворотнюк интересует многих поклонников звезды, которые обеспокоены отсутствием новостей от родных. Недавно близкие сообщили, что молятся за здоровье актрисы у мощей Матроны Московской. Новости о состоянии здоровья Заворотнюк на сегодня, 09.03.2020Новая публикация Анны Заворотнюк вызвала ажиотаж среди её подписчиков в соцсети Instagram. Дело в том, что дочь знаменитой артистки выразила благодарность всем друзьям и знакомым, которые поддерживают семью в столь тяжелый период. Более того, она выразила надежду относительно скорого выздоровления «лучшей в мире мамы». Известно, что вместе с родными модель часто посещает мощи Матроны Московской и молится за здоровье родительницы. В общении с фанатами Анна Заворотнюк упомянула, что сплетни об ухудшении состояния и смерти её мамы являются ложными. Стоит отметить, что множество продюсеров предлагало большие гонорары в несколько миллионов за участие родных тяжелобольной знаменитости в эфире ток-шоу или интервью. Свои отказы наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» мотивирует тем, что она «не будет раздувать шоу из трагедии и опускаться до большого греха». По неподтвержденной информации российских СМИ, киноактриса на данный момент находится в Италии.

Популярная актриса уже давно болеет и о ее состоянии достоверно никому не известно. Накануне ее дочь опубликовала обращение на своей странице в соцсети к тем, кто за нее переживает.Недавно 24-летняя Анна поделилась с фолловерами о непростом жизненном периоде, в котором она находится. – Сказать, что у меня стресс, – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу, – подчеркнула дочь известной актрисы.Анна заметила, что ей есть, о чем поведать, но пока информация останется тайной. Несмотря на поддержку близких, девушке не хватает опоры. Также дочь Заворотнюк рассказала, что очень надеется на выздоровление мамы. Подписчики поддержали Анну в своих комментариях к публикации, сообщил портал «Волга-Медиа».– Дай Бог вашей маме и вашей семье преодолеть все эти испытания! – опубликовали неравнодушные фолловеры.