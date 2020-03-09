Який мед може бути небезпечним: поради медиків

Медики розповіли про найнебезпечніші сорти меду. За словами фахівців, даний продукт при неправильному вживанні може стати причиною розвитку серйозних захворювань.

Про це пише Ukrhealth.

Мед вважається одним з найпоширеніших народних засобів від застуди і ряду інших захворювань. Його використовують при створенні настоїв, що підвищують потенцію, стабілізують тиск і відновлюють роботу багатьох органів.

Також мед застосовується для прискорення процесу загоєння опіків, запалень і виразок. Фахівці відзначають, що далеко не завжди продукт може бути корисний, особливо коли мова йде про прийом його всередину.

«Споживачі часто втрачають факт того, що мед може бути нанесений бджолами після збору пилку з шкідливих рослин. Азалія, багно (багульник) і ряд інших квіток виділяють отруйні речовини, які в певних кількостях можуть привести навіть до летального результату. У липовому меді міститься ферезол, що допомагає при загоєнні ран, але небезпечний при поганому згортанні крові», – відзначили вчені.

Найнебезпечнішим для алергіків є квітковий мед. Продукт з гречки протипоказаний людям, що страждають від діабету.