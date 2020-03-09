Пилот самолета Lufthansa нарисовал в небе гигантский пенис

Рейс LH350 направлялся из Франкфурта в Бремен (север Германии). По прибытии оказалось, что для посадки нужно время. Пилот, пока кружил над аэропортом, нарисовал фигуру в форме пениса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Сам рисунок не был заметен с неба: его отобразил сайт Flight Radar 24, который отслеживает перемещение коммерческих рейсов. Работники сервиса выложили картинку на своей стене в «Твиттере». За один день пост набрал две тысячи ретвитов, а также шесть тысяч лайков. До конца неясно, пилот специально изобразил половой член или это вышло случайно. Все склоняются к намеренному действию, так как в прошлом году летчик написал в небе фразу «мне скучно» и тоже нарисовал несколько пенисов.Известно, что пилоту от начальства не досталось. Старший офицер только пошутил, что парни остаются парнями. Не повезло в прошлом одному летчику ВМС США, который нарисовал пенис в 2017 году, но только уже видимый абсолютно всем. Рисунок наблюдали жители штата Вашингтон на протяжении нескольких часов. Целый экипаж тогда был отстранен от своих обязанностей.