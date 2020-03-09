В Австралии из-за коронавируса появился дефицит туалетной бумаги

Из-за вспышки эпидемии люди скупают вещи первой необходимости. Магазины не успевают пополнять запасы товаров, поэтому тем, кто не успел, приходится выкручиваться. Так, к примеру, в торговых точках имеется существенный дефицит туалетной бумаги. Наверное, некоторые возвратились к использованию газет вместо этого товара, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В этом году Австралия претерпела уже немало напастей, очередная проблема – коронавирус. Люди скупают всё до такой степени, что в Сети стали популярны хэштеги «апокалипсис туалетной бумаги» и «чрезвычайная ситуация с туалетной бумагой». Местная газета города Дарвин вставила дополнительные страницы с узором, чтобы их можно было использовать в случае нужды. Также жители континента разбирают средства для дезинфекции как предметов, так и тела. Не известно, откуда у людей такая паника, ведь поставки никто не прекращал. Не было даже намеков о возможных проблемах с логистикой. Сейчас в Австралии 76 пациентов, у которых подтвердился вирус. Погибло 4 человека.