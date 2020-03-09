Владельцы жилья барнаульской новостройке через требуют 500 тысяч рублей каждому трещины лужи

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Владельцы жилья барнаульской новостройке через требуют 500 тысяч рублей каждому трещины лужи

Сергея Ускова, 31

Октябрьский районный суд Барнаула рассмотрит исковое заявление Алтайской краевой региональной общественной организации по защите прав потребителей «Солидарность», поданное в защиту интересов жильцов многоквартирного дома по улице Сергея Ускова, 31. Собственники квартир в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию наблюдают за тем, как здание разрушается, при этом застройщик якобы не желает исправлять допущенные огрехи. Организация в интересах собственников потребовала устранить многочисленные нарушения и выплатить им по 500 тысяч рублей компенсации каждому.

Как информирует пресс-служба Октябрьского районного суда Барнаула, на момент обращения к исковому заявлению присоединились 34 собственника квартир дома по улице Сергея Ускова, 31. Они потребовали обязать ответчика в лице строительной компании «Союз» безвозмездно устранить все строительные недостатки многоквартирного дома, которые были ими обнаружены. Так, собственники указали, что водосточные воронки расположены выше уровня воды, в результате чего на крыше образуются лужи. Кроме того, там плохо прикреплено кровельное покрытие, отсутствует уклон бетонной стяжки кровли, стыки кровельного покрытия плохо проклеены, а на технических этажах заметны трещины по стяжке раскрытием до 1 см.

Также жильцы отметили, что на входных группах осыпается краска и штукатурка, разрушились крылечки, в подъездах есть трещины, отходит плитка и слои штукатурки, не заделаны технологические ниши в подъездах. Возле дома видны провалы и подъемы на асфальте, некачественно уложены пешеходные дорожки. Расположенная во дворе спортплощадка также вызывала опасения у собственников: там просело основание, отслоилось и разрушилось резиновое покрытие, испортилась сетка ограждений из-за некачественных материалов. В результате площадка была застройщиком демонтирована. Теперь жильцы требуют выполнить ремонт придомовой территории, детской и спортивной площадок в соответствии с проектом, восстановить плодородный слой земли, засеять газоны травой, восстановить озеленение и высадить деревья.

При этом они установили компании срок два месяца на устранение всех недостатков с момента оглашения резолютивной части решения суда. В случае нарушения ответчиком сроков с него просят взыскивать неустойку в размере 3 % от стоимости ремонта за каждый день просрочки. Кроме того, в пользу каждого истца с него требуют компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. При этом все вышеуказанные обязательства нужно выполнить до завершения процедуры реорганизации ООО «СЗ ИСК Союз».

Отметим, что многоквартирный 10-этажный дом по улице Сергея Ускова, 31 был сдан в эксплуатацию всего пят лет назад — в 2015 году. В нем расположено 290 квартир общей жилой площадью 12 473 м. Обслуживает дом управляющая компания «Забота».