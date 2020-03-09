Томенко вошел в еще одну правительственную комиссию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Распоряжение об этом 7 марта подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко.
Анна Зайкова.
Председатель комиссии назначен заместитель Мишустина, вице-премьер Марат Хуснуллин. В ее состав вошли федеральные министры, губернаторы различных регионов, руководители федеральных ведомств, полпреды президента в федеральных округах.
Ранее эту межведомственную структуру возглавлял Виталий Мутко.
Правительственная комиссия займется комплексным развитием российских регионов, предоставлением субъектам Федерации материальной поддержки в различных форматах, выравниванием бюджетной обеспеченности.
Напомним, Виктор Томенко также возглавляет рабочую группу по развитию сельского хозяйства в Госсовете.
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