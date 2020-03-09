Суд отказал экс-участнице «Дома-2» Инессе Шевчук в компенсации за силиконовую грудь

Модель жаловалась на работу хирурга, а сама в суд не явилась.

25-летняя экс-участница «Дома-2» Инесса Шевчук не получит материальную компенсацию от представителей клиники пластической хирургии, где делала операцию по увеличению груди. Вставлял импланты модели хирург Александр Тепляшин. По словам Шевчук, врач изуродовал ее бюст.

«Грудные импланты по часовой стрелке, и вообще грудь живет своей жизнью. Да, иногда он встает на место, например, как сегодня, и кажется, что все ок. Но через два часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно! Ужасные рубцы, будто мясник резал, все изуродовано. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. Это доставляет массу комплексов и слез», — жаловалась Шевчук осенью 2019-го.

У девушки появились боли в спине, начались проблемы со здоровьем. Инесса Шевчук надеялась получить от недобросовестного хирурга миллион рублей. Но, видимо, с грудью у экс-участницы «Дома-2» все не так ужасно: Инесса не появлялась на заседаниях, и суд отклонил иск девушки, посчитав ее поведение неуважительным.