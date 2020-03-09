Первые полосы турецких газет о вчерашней встрече Путина и Эрдогана

Текст телеграм-канала «Повестка дня Турции».

Akşam: Мы договорились о прекращении огня / Исторический компромисс в Москве / Эрдоган и Путин после 6-часовой встречи договорились о прекращении огня и создании «коридора безопасности»

Akit: Договорились о прекращении огня в Идлибе / Турецкие военные ну уходят из Идлиба

Aydınlık: Идлибская ловушка США провалилась

BirGün: Война на поле боя, в Москве саммит / Во время встречи в Москве в Сирии погиб еще один турецкий военный.

Cumhuriyet: Трудные торг / Путин выразил соболезнование погибшим солдатам, оба лидера высказались за целостность Сирии

Evrensel: Российское перемирие / Под заголовком три пункта о перемирии и мнение профессора кафедры международных отношений: Эрдоган отступил

Hurriyet: Перемирие в Идлибе / Наши отношения не были пожертвованы ради режима

Karar: Саммит завершился перемирием / [Путин] выразил соболезнование погибшим и стал на защиту режима

MilliGazete: Идлибский узел развязался в Москве / Эрдоган: новый статус в Идлибе неизбежен

Sabah: Сложный саммит завершился перемирием / Путин: каждый раз в критические моменты нам удавалось находить выход, сегодня произошло тоже самое

Sözcü: Идлибский саммит завершился перемирием / Путин: мы продолжим работу в рамках «астанинского формата». Эрдоган: если режим нападёт мы ударим

Türkiye: Подписался за перемирие, предупредил режим [Эрдоган]

YeniÇağ: В Москве перемирие / Путин выразил соболезнования и заявил, что никто не знал о местонахождении турецких военных [там, где был нанесён авиаудар и погибло 36 турецких военных]

YeniŞafak: Все взоры на Москву: Самый критический идлибский саммит / газета вынесла на первый план цитату из речи Эрдогана о том, что нужно выводить отношения на новый уровень и Путина о том, что «якобы никто не знал о местонахождении турецких военных» (формулировка газеты), и о том что армия Сирия понесла серьёзные потери.

Теперь было бы интересно посмотреть какие заголовки были у турецких колумнистов. Как у провластных так и у оппозиционных.