Пропавшего в Москве фигуриста Руслана Жиганшина ищет полиция

Несколько дней назад Руслан Жиганшин ушел из дома и пропал без вести. Мама фигуриста подняла панику и сообщила правоохранительным органам об исчезновении сына. На телефонные звонки спортсмен не отвечал, однако сейчас все же вышел на связь в социальных сетях.

По словам мамы 27-летнего Руслана Жиганшина, вечером 6 марта спортсмен ушел из дома и с того момента не выходит на связь. Родительница не знает, что и думать, потому что полиция пока ничего не узнала о местонахождении ее наследника. Более того, Альфия Мукминовна заявила, что ранее Руслан никогда не позволял себе исчезать на такой долгий срок.

Напомним, Жиганшин — мастер спорта России международного класса. Он выступал в танцах на льду. С 2014 года Руслан работал в паре с Еленой Ильиных, которая накануне родила танцовщику Сергею Полунину первенца.

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К слову, Жиганшин и Ильиных заняли первое место на чемпионате России в 2015-м. Пара также выигрывала серебряные медали Грани-при кубка России в сезоне-2014-15 и серебро командного чемпионата мира. Но уже через два года Руслан принял решение уйти из большого спорта. После этого он занялся тренерской деятельностью в спортивной школе на Ходынке.

Добавим, что после завершения карьеры Руслан планировал пойти в спортивный менеджмент. Также Жиганшин какое-то время увлекался спортивной психологией и много читал специальной литературы по этому поводу. «Всегда понимал, что в любом случае буду связан со спортом. Задавал себе вопрос: а что я умею делать лучше всего? Ответ был всегда один — кататься. И это нормально, когда занимаешься фигурным катанием с четырех лет, по сути, всю жизнь», — делился он.

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Впрочем, Жиганшин не скрывает, что теперь получает большое удовольствие от того, чем занимается. По его словам, вся его жизнь — движение. «У меня тоже есть определенные амбиции. Мне никогда не скучно. Много путешествую, даже больше, чем во время спортивной карьеры», — откровенничал фигурист.

Позднее Руслан все же вышел на связь. В социальных сетях фигурист заявил, что с ним все в порядке. Спортсмен подчеркнул, что информация о его исчезновении является ложной. «Не понимаю, откуда такая информация прошла», — прокомментировал ситуацию Жиганшин.

По материалам Пятого канала

Фото: Instagram