Главу UFC шокировало поведение претендента на пояс в клетке

Йоэль РомероФото: Reuters / USA TODAY USPW

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал главный поединок UFC 248, в котором сошлись действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и претендент на титул Йоэль Ромеро. Слова функционера приводит MMA Fighting.

«Я шокирован действиями Ромеро. Это его последний шанс заполучить пояс. Я ждал от него постоянного давления, попыток пройти в ноги, нокаутировать соперника», — признался Уайт. Он также назвал главный поединок вечера «ужасным».

Ранее 8 марта Адесанья удержал пояс чемпиона UFC. По итогам пяти раундов противостояния он одолел 42-летнего Ромеро судейским решением.

Схватка между китаянкой Вейли Чжанг и полячкой Йоанной Йенджейчик была признана лучшим боем вечера. Поединок продлился все пять раундов. Победу в нем одержала представительница Китая, проведя первую успешную защиту титула.

READ В Думу внесен законопроект о запрете двойного и иностранного гражданства для послов