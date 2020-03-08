Вот признаки того, что надо расстаться немедленно

Все мечтают о том, чтобы любовь была счастливой и навсегда. Но жизнь вносит коррективы в эти прекрасные мечты, и неизбежно приходит время, когда нужно или что-то менять в отношениях, чтобы их сохранить, или расставаться. И, подчас, каким бы болезненным не было расставание, иногда это жизненно необходимо, дабы сохранить свою личность и стать сильнее.

Мы сформулировали для вас признаки того, что пришло время расставить все точки над и. И наконец, расстаться.

«Он манипулирует вами»

Вам регулярно дают понять, что с вами что-то не так, и чтобы и в дальнейшем быть в отношениях, вам необходимо измениться. В стремлении «перекроить» вас по заданным стандартам вам активно указывают на недостатки и чаще упрекают и ругают, чем хвалят и говорят о любви; даже делая комплимент, вас мимоходом унижают. К примеру, фразы типа «неумеха моя», «о, ты сегодня превзошла себя — на твою еду уже можно смотреть», «еще чуть-чуть усилий, и ты станешь похожа на нормального человека» говорят скорее о пренебрежении, чем о любви. И в данном случае как бы ни было больно, лучше уйти, чем ломать себя в угоду чужим прихотям.

«Он врет»

Его слова мало что значат, и весьма расходятся с делами, или другими словами — он все время вам врет. В теории все выглядит красиво, а до практики дело не доходит, а в тех случаях, когда доходит, лучше б этого не случилось. Надеяться, на то, что ради вас он захочет измениться, все поймет, перестанет давать беспочвенные обещания и примется за дело, мы бы на вашем месте даже не пытались. Никто никогда не меняется — это плохая новость. Но есть и хорошая — чем быстрее вы разорвете этот «теоретический» союз, тем быстрее в вашу жизнь войдет человек, слова которого не будут расходиться с делом.

«Он не любит вас»

Он вас не любит, а вы изо всех сил стараетесь убедить и себя и его в обратном. Но, увы, самообман и аутотрениг не помогут. Можно, конечно, попробовать сеанс гипноза или магические привороты, но вы сами прекрасно знаете, что это пустая трата времени, сил и средств. Невозможно заставить, убедить, уговорить кого-либо полюбить вас. И какой бы безутешной не была печаль по этому поводу, придется расставаться. Нужно отпустить человека, который не смог или не захотел вас полюбить. Не нужно превращать свою любовь в тюрьму для любимого человека. И да, в случае если вы не смогли полюбить его, тоже нужно уходить, ибо любовь не поддается уговорам. Бессмысленно убеждать себя в том, что со временем все «устаканится». Со временем все будет становиться только хуже.

«Ему важна только ваша внешность»

Его любовь к вам основана исключительно на внешней привлекательности. Красота — это, увы, «быстро портящийся товар», и если его в вас привлекает лишь красивое лицо и совершенное тело — ваш союз нельзя назвать прочным. Ведь всегда найдется кто-то еще моложе, стройнее, красивее, даже если на вашей стороне будут пластические хирурги, салоны красоты и фитнес-клубы.

«Он предает вас»

Любовь — это, прежде всего, доверие. Когда вы доверяете партнеру, как себе, вы открываетесь, становитесь уязвимым, и по-настоящему любящий человек никогда не использует это доверие во вред вам. А если ваше доверие предают, то это не просто признак того, что отношения нужно прекратить, это уже просто приказ бежать от него как можно дальше.

«Вас не ценят»

Если вас недооценивают и постоянно дают это почувствовать, вряд ли, ваши отношения можно назвать счастливыми. Если вам кажется, что он стесняется вас, то, скорее всего, так и есть. А стоит ли строить отношения с тем, кто вас не ценит и постоянно сравнивает с другими, причем сравнение это, как правило, не в вашу пользу? Когда любовь приходится выпрашивать, она превращается в милостыню, а из подаяний капитал не сложишь. Если ваш партнер вас не ценит, это обидно, но всегда есть выход. Нужно уйти из отношений, понижающих вашу самооценку, и научиться ценить себя. Лучше вас это все равно никто не сделает.

«Вам скучно с ним»

Вы не просто не скучаете в разлуке с ним, вам скучно рядом с ним. Это серьезный симптом. Если вам не о чем поговорить, если вам не интересно с ним, если из двух вариантов: провести вечер с ним или сходить с подругами в кино, вы выбираете второй, а отпуск мечтаете провести раздельно, то ваши отношения изжили себя. Вы уже живете в параллельных мирах, даже если пока что не замечаете этого. Параллельные прямые не пересекаются, поэтому не стоит говорить себе, что это временное охлаждение, и все еще может наладиться. Скорее всего, нет, и лучше быть честными и отпустить друг друга.

«Между вами нет близости»

Если инициатором интимных отношений всегда выступаете вы, это уже проблема. Если ему не приходит в голову, к примеру, поцеловать вас при встрече, а возможно, и поцеловать вас вообще, если он все чаще оказывается уставшим или придумывает другой повод, чтобы избежать близости с вами, вам придется признаться себе, что вы нежеланны, а значит время уходить.

Расставание — это всегда нелегко, и неважно, уходите ли вы, или оставляют вас, это все равно причиняет боль. Но если не потерять надежду и не искать виноватых, то, возможно, уже в ближайшем будущем в вашу жизнь придет самая настоящая и счастливая любовь, о которой вы мечтали.

12.01.2018