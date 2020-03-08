Женские роли, блестяще сыгранные актерами-мужчинами

На заре существования театра женские роли исполнялись мужчинами. Сейчас представители сильного пола также иногда примеривают платье…

Мы не сомневаемся в мужественности этих актеров, но только посмотрите, как ловко им удалось перевоплотиться в женщин на экране!

Александр Ведменский, Александр Головин и Илья Глинников в фильме «В спорте только девушки» (2014)

Чарли Чаплин

«Женщина» (1915)

Эдди Редмэйн

«Девушка из Дании» (2015)

Киллиан Мерфи

«Завтрак на Плутоне» (2005)

Александр Калягин

«Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975)

Дастин Хоффман

«Тутси» (1982)

Ли Пейс

«Солдатская девушка» (2003)

Джон Траволта

«Лак для волос» (2007)

Робин Уильямс

«Миссис Даутфайр» (1993)

Тони Кертис и Джек Леммон

«В джазе только девушки» (1959)

Олег Табаков

«Мэри Поппинс, до свидания!» (1983)

Федор Стуков

«Родня» (1983)

Дмитрий Нагиев

«Осторожно, модерн!» (1996−1998)

Квентин Крисп

«Орландо» (1992)

Марат Башаров

«Думай как женщина» (2013)