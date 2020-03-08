Голливуд отвернулся от Кевина Спейси: его карьера разрушена после обвинений в сексуальных преступлениях

Звезду «Карточного домика» обвинили в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме. Это разрушило карьеру актера Кевина Спейси.

Актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах, случившихся в 1986 году. По его словам, актер пригласил его на вечеринку к себе домой. Рэппу тогда было 14 лет, он чувствовал себя чужим среди веселящихся незнакомых взрослых, поэтому на протяжении всей тусовки смотрел телевизор в спальне и не заметил, как гости разошлись. Затем в комнате появился пьяный 26-летний Кевин: «Он поднял меня, как жених невесту. Сначала я не понимал, что происходит. А потом он лег на меня». По словам Рэппа, актер попытался соблазнить его, но ему удалось уйти из квартиры.

Энтони Рэпп

Спейси извинился и совершил каминг-аут

После публикации признания Рэппа Спейси заявил в соцсетях, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает жить как гей. На обвинения в домогательствах актер ответил, что не помнит этого эпизода, «потому что прошло уже 30 лет». Тем не менее он принес извинения «за то, что могло бы расцениваться как крайне неприемлемое пьяное поведение». Новость о каминг-ауте звезды сначала затмила совращение несовершеннолетнего, но вскоре журналисты и блогеры обратили внимание, что СМИ сфокусировались на признании Спейси в нетрадиционной сексуальной ориентации, а не на обвинении его в педофилии. Вслед за ними спохватилось и члены ЛГБТ-сообщества, раскритиковавшие актера за неправильно выбранное для каминг-аута время. Актера заподозрили в том, что он пытался таким образом отвлечь внимание от сообщений о приставаниях. Однако Рэпп оказался лишь первой жертвой.

Американский актер Кевин Спейси

Работу над «Карточным домиком» заморозили

После секс-скандала компания Netflix объявила о закрытии сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл главную роль — президента США Фрэнка Андервуда. Продюсеры утверждали, что это не связано с обвинениями и что о сворачивании телешоу задумывались еще летом, а шестой сезон собирались завершить при участии Кевина. Однако затем была заморожена и работа над последней частью политической драмы. Вместо этого в Netflix начали думать о спин-оффе «Карточного домика» с персонажем Дага Стэмпера в главной роли. Тем временем Спейси лишили премии «Эмми»: в ноябре Международная телевизионная академия должна была вручить актеру награду за заслуги в телеиндустрии. Кинематографисты отказались почитать артиста, над которым нависли обвинения в педофилии 30-летней давности.

Кевин Спейси в сериале «Карточный домик»

Спейси обвинили в эксгибиционизме и изнасиловании

После признаний Рэппа на Спейси посыпались обвинения в сексуальных домогательствах, изнасилованиях и даже эксгибиционизме. Режиссер Тони Монтана заявил, что пьяный актер хватал его за пенис в лос-анджелесском баре в 2003 году. Бармен Дэниел Бил рассказал, что Кевин показал ему свой член, предложив оценить его размер. За молчание ему были подарены дорогие швейцарские часы. Британский артист, не назвавший своего имени, заявил на Спейси в полицию, обвинив в том, что голливудская знаменитость накурила его до потери сознания, а когда он очнулся, то обнаружил, что Спейси занимается с ним оральным сексом.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман, 2017 год

Актера сравнили с Вайнштейном

Примерные масштабы похождений артиста стали известны благодаря мексиканскому актеру Роберто Кавазосу. Он работал в лондонском театре «Олд Вик», худруком которого Спейси служил с 2004-го по 2015 год. Кавазос предположил, что по числу жертв Кевин мог бы догнать продюсера Харви Вайнштейна: «Единственное, что от вас требовалось, чтобы мистер Спейси решил вас потрогать, — быть моложе 30 лет». О домогательствах Кевина также заявили девять человек, занятых в «Карточном домике». Звезду сравнили с сексуальным хищником, который выбирал в качестве жертв юношей, боявшихся за свою карьеру и хранивших все в секрете.

Интервью актера

Кевин стал персоной нон-грата

За новыми обвинениями вновь последовали санкции: от сотрудничества со Спейси отказались его пресс-секретарь Стейси Вульф, американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency, а также нидерландский банк ING, на деловом мероприятии которого актер должен был выступать. Боссы Netflix решили вовсе убрать персонажа Спейси из замороженного «Карточного домика».

Кевин Спейси прибыл в клинику для лечения секс-зависимости

Спейси лег в клинику

Спейси попытался спастись от обвинений, заявив, что решил пройти обследование и лечение в клинике Meadows в штате Аризона, которая, по словам ее представителей, имеет лучшую программу излечения сексуальной зависимости в США — 45-дневный курс под названием «Нежный путь». Предположительно в том же учреждении проходит курс лечения Харви Вайнштейн. Тем временем Гарри Дрейфус, сын актера из «Челюстей» Ричарда Дрейфуса, рассказал, как Спейси попытался совратить его в 2008 году в присутствии отца. По его словам, они пришли к актеру домой, чтобы Дрейфус-старший порепетировал свои реплики для пьесы в «Олд Вике». Худрук хватал Гарри, которому тогда было 18 лет, за промежность, пока его папа «был глубоко погружен в сценарий».

Кадр из фильма «Все деньги мира»

Ридли Скотт решил вырезать Спейси из фильма

Пока секс-скандал разрастался, к премьере готовилась картина Ридли Скотта «Все деньги мира» со Спейси в одной из главных ролей. 7 ноября фильм сняли с показа на калифорнийском кинофестивале AFI Fest, а 9 ноября стало известно, что режиссер собирается вырезать из него все сцены со Спейси. Ленту планируют переснять, «провинившегося» актера заменит Кристофер Пламмер.

Автор: Илья Кролевский