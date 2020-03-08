Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят очень сложно, но дают результат.

«Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было «нормандского» формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи – сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: «Идет как по маслу»? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию», — сказал Зеленский в интервью газете The Guardian, отвечая на вопрос, насколько сложно договариваться о чем-то с Владимиром Путиным. Перевод опубликовал сайт офиса президента.

Россия и Украина 7 сентября 2019 года освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными: Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

Перед этим главы двух государств впервые встретились лицом к лицу в рамках переговоров лидеров «нормандской четверки», которые прошли 9 декабря 2019 года в Париже. На первом за три года саммите стран «нормандской четверки» стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.