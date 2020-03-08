На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр оккупационной операции.

«Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один — боевое поражение», — говорится в сообщении.

«Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения», — добавили в пресс-центре.