Тиш Беноот и Жулиан Алафилипп о 1-м этапе Париж-Ницца-2020

На 1-м этапе гонки Мирового тура Париж-Ницца-2020 25-летний бельгийский гонщик команды Sunweb Тиш Беноот (Tiesj Benoot) и 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe), разыграв первый промежуточный спринт, создали просвет и уехали в отрыв. Их преимущество перед финальным брусчатым подъёмом за 5 км до финиша составляло около 20 секунд, но когда подъём начался, разрыв стал уменьшаться.

За 3.5 км до финиша Беноота и Алафилиппа добрали атаковавшие из группы Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) и Дилан Тёнс (Bahrain-McLaren). Тиш Беноот попытался оторваться от своих попутчиков, атаковав за 1 км до финиша, но его добрали за 300 м до финишной черты. Жулиан Алафилипп дважды закрывал опасные поздние атаки, но в итоге ему не хватило сил бороться за победу на этапе и он финишировал 4-м, в то время как чемпион Германии Шахманн выиграл этап, а Тиш Беноот финишировал 3-м.

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Тиш Беноот: «Я думал о том, чтобы взять несколько секунд, а после небольшого спуска оказалось, что у нас 20 секунд преимущества над группой. Мы хотели надавить на другие команды, я продолжил работать с Алафилиппом. В финале несколько гонщиков атаковали и присоединились к нам.

Я просто попытался побороться за этап, атаковал за 800 м до финиша, но недооценил последний поворот, потерял момент и финишировал третьим. Вся команда сегодня работала отлично. Нас было пятеро в группе из 16 гонщиков, что очень хорошо и даёт надежду на остальные этапы. Мы будем бороться за генеральную классификацию день за днём, первый этап прошёл хорошо, продолжим в том же духе».

Жулиан Алафилипп: «Моя атака не была запланирована. Мы только хотели не терять концентрации, держаться впереди, потому что знали, что боковой ветер мог посеять хаос, что и получилось. Когда пелотон порвался, я оказался в очень хорошей позиции вместе с Каспером Асгреном и Зденеком Штыбаром. Потом я поехал за бонусными секундами, так открыл просвет и продолжал его удерживать.

Мы хорошо сработались с Тишем, жаль, что он прекратил сотрудничать на последнем подъёме и нас догнали. Со своей стороны я хотел сделать всё, что в моих силах, работать до самого финиша, но в холод ехать очень тяжело. Я не разочарован, вполне доволен, потому что этап показал, что нога идёт, что я постепенно улучшаю форму».