Опрос: Рейтинг одобрения Эрдогана упал в феврале

Это падение привело к тому, что рейтинг одобрения Эрдогана упал почти на 7 процентных пунктов с тех пор, как он достиг максимума в октябре прошлого года, когда президент начал трансграничную военную операцию против курдских группировок на северо-востоке Сирии.

Между тем, число турок, которые заявили, что не одобряют президента, выросло до 51,7% — резкий рост с октября, когда менее 35% выразили неодобрение.

Опрос показал, что 48,8% опрошенных считают присутствие турецких военных в северо-западной сирийской провинции Идлиб ненужным, тогда как 30,7% опрошенных одобряют их присутствие.

Но данные были собраны между 15 февраля и 21 февраля, почти за неделю до нападения сирийских правительственных войск погибли десятки турецких солдат в провинции.

С тех пор общественный гнев на сирийское правительство и решительный ответ Турции на нападение подстегнули поддержку военной операции в Идлибе, которую турецкие вооружённые силы окрестили операцией «Весенний щит».