Раскрыт вред сделки с ОПЕК для России

Штаб-квартира ОПЕК в ВенеФото: Leonhard Foeger / Reuters

Соглашение стран ОПЕК+ несло вред для России, поскольку сокращаемые объемы замещались мировыми игроками вне соглашения, а участники сделки теряли возможности для развития отрасли. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Помимо США и другие страны, находящиеся за периметром соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу. Поэтому с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла», — объяснил Леонтьев.

Он также раскрыл данные о том, что нового соглашения с партнерами по ОПЕК+ можно было бы достичь, если бы предложение было более компромиссным, однако, по его словам, условия не носили партнерский характер.

Ранее вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценил потери России вследствие отказа от продления соглашения в 100-150 миллионов долларов в день. Эта сумма, по его словам, будет складываться из недополученной выгоды от экспорта нефти и потерь от снизившейся цены на газ.

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6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении после апреля 2020 года. Сообщалось, что инициатором прекращения действия соглашения стала Россия.