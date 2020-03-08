На Украине рассказали о «безвозвратном конце» для страны

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук рассказала о «безвозвратном конце» для страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель».

Она назвала жителей Донбасса и полуострова Крым «паразитами на теле Украины». По ее мнению, они стали причиной раскола и войны в стране.

Кроме того, Дмитрук отметила, что крымчане и жители Донбасса «не имеют права интегрироваться в украинское общество».

Поэтесса также подчеркнула, что украинские граждане обязаны говорить только на родном языке, «нравится это кому-то или нет».

Предложение журналиста о формировании федерации в качестве «спасения Украины» она назвала «абсолютным и безвозвратным концом».

«Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию — и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно», — заявила Дмитрук.

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