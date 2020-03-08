Спикер Госдумы предложил поддержать деньгами демографию Алтайском крае

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить предложения по поддержке регионов с наибольшей убылью населения. Как информирует пресс-служба парламентского центра, речь идет об Алтайском крае, Кемеровской, Волгоградской, Омской и Саратовской областях. Таким образом, уже в 2020 году регион сможет рассчитывать на дополнительный транш из федерального бюджета.

Как сказано на сайте Госдумы, Вячеслав Володин заявил об этом 4 марта в ходе пленарного заседания в рамках рассмотрения поправок в федеральный бюджет 2020 года. Он выступил с инициативой отразить в постановлении ГД предложение о поддержке пяти регионов с самой большой убылью населения. «Мы будем ждать второго чтения для того, чтобы выйти на постановление, где обозначим еще пять регионов — драйверов экономического роста, но при этом имеющих проблемы с убылью населения», — сказал он. Спикер добавил, что на каждой из этих территорий проживает более 2 млн россиян. Речь идет об Алтайском крае, Кемеровской, Волгоградской, Омской и Саратовской областях. В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал Вячеслава Володина, отметив, что министерство «отработает данное предложение с депутатами».

Напомним, что 3 февраля Госдума создала рабочую группу по изучению ситуации с убылью населения в пяти регионах РФ. Ее возглавил первый зампред ГД Александр Жуков. Создание рабочей группы стало реакцией на данные Росстата по демографии за 2019 год, согласно которым наибольшая убыль населения наблюдается в Алтайском крае, Саратовской, Омской, Кемеровской и Волгоградской областях. Так, население Алтайского края за год уменьшилось почти на 15,8 тысяч человек, что сравнимо со средним муниципальным районом. При этом в прошлые годы динамика была схожей, а по итогам 2018 года регион вовсе потерял около 17 тысяч человек, но тогда вопрос так не муссировался в СМИ и на уровне Госдумы.