Медведев девятью словами поздравил женщин с 8 марта. Красивых фраз нет, но вы держитесь

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Instagram поздравил россиянок с Международным женским днем.

Дмитрий Медведев в 2009 году.

Олег Богданов

Поздравление оказалось весьма лаконичным. Можно даже сказать, что сегодня оно одно из самых кратких, а возможно и самое.

«С праздником весны, дорогие женщины! Счастья, здоровья и любви!» — написал Медведев и опубликовал тюльпаны в снегу.

Кратким оказался также лидер ЛДПР Владимир Жириновский, написавший поздравление в своем Telegram-канале.

«Дорогие женщины, поздравляю всех вас с праздником 8 Марта. Желаю всем хорошего, весеннего настроения, уверенности в будущем, простого женского счастья», — обратился политик к дамам.

Свое поздравление Жириновский дополнил стикером, на котором он улыбается и держит охапку роз, которую одной рукой не обнять.

8 марта. Поздравление от Госдумы РФ.

duma.gov.ru.

Уровень повыше показал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его обращение опубликовано на сайте ГД вместе с милой картинкой.

«Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Днем 8 марта. Вы наполняете наш мир красотой, несете в него нежность, вдохновляете на поступки, поддерживаете своей любовью и заботой. Желаю здоровья, счастья, благополучия», — сказал спикер.

Виктор Томенко поздравил женщин с 8 марта.

кадр из видео.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил женщин и в соцсетях, и на сайте правительства региона. Для первого — записали умилительное видео, на котором он стоит на фоне цветов, облаков и неба, крутящихся как цветные стекляшки в детской игрушке под названием калейдоскоп.

«Вы дарите любовь и заботу. Наполняете дом теплом и уютом. Добиваетесь успехов во всех сферах…» — сказал Томенко, перед этим отметив «все что зависит от женщин», а после — «укрепление нравственности» и, как следствие, «будущее региона».

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин не стал записывать видео и делать анимацию — просто в своем Instagram опубликовал фотографию с цветами, камнями и горной рекой. И дополнил словами о красоте природы, которая должна вдохновлять женщин, равно как и начало весны, начало жизни, первое тепло и Солнце.

Отец всех поздравлений

Напомним, ранее женщин с праздником поздравил президент России Владимир Путин, назвав россиянок лучшими в мире.

В течение 2,5 минут Путин рассказывал, что его, как главу государства, поражает женская способность беззаветно любить, глубоко сопереживать и с радостью заботиться. И не только эти факты о женщинах упомянул президент.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.