Зеленский заявил, что не ощущает Путина партнером

КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ощущает главу России Владимира Путина своим партнером, однако партнерство между двумя государствами возможно.

«Я не чувствую его (Путина – ред.) как партнера. Пожалуй, партнером Украина с Россией может быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война», — заявил Зеленский в интервью газете Guardian.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.