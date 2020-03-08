Путин решил, чем теперь будет заниматься Медведев

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором обозначены функции заместителя председателя Совета безопасности России, должность которого сейчас занимает Дмитрий Медведев. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Так, на новой работе Дмитрий Медведев должен будет организовывать взаимодействие Совбеза с другими органами власти, международными организациями, органами власти других государств и представлять Совет безопасности во взаимоотношениях с ними.

Медведев будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса РФ и участвовать в кадровой политике, политике в области государственной службы в интересах обеспечения национальной безопасности и займется контролем исполнения поручений президента в этой сфере.

Кроме того, он должен будет информировать президента по вопросам нацбезопасности и предоставлять ежегодный доклад.

Также, в работу заместителя председателя Совбеза входит проведение рабочих совещаний с членами совета и иными представителями федеральных органов госвласти, органов власти субъектов РФ, иных госорганов, а также выездных совещаний.

Отдельно стоит отметить, что Дмитрий Медведев сможет назначать и увольнять уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

Как ранее сообщал РИА Новости, Дмитрий Медведев 15 января текущего года заявил Владимиру Путину, что правительство РФ уходит в отставку в полном составе. Позже глава Государства предложил Медведеву должность заместителя председателя Совбеза страны.