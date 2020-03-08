«Сглазили меня»: Рудковская ушла на карантин после поездки в Париж

Продюсер решила последовать рекомендациям врачей.

Яна Рудковская уходит на 14-дневный карантин после поездки на Неделю моды в Париже. Несмотря на эпидемию коронавируса, звездный продюсер пересекла границу и посетила шоу Louis Vuitton. Рудковская решила не рисковать здоровьем и добровольно ушла на карантин, отменив все предстоящие мероприятия в ближайшие две недели, как советуют врачи.

«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине», — призналась супруга Плющенко.

Перенести пришлось и празднование дня рождения продюсера: 2 января Яне Рудковской исполнилось 45 лет, и она запланировала отметить это событие весной. Теперь праздник назначен на 24 марта.

Напомним, что на модном показе Рудковская спровоцировала обсуждения у Сети, надев японскую защитную маску с камелиями. Хейтеры посчитали, что продюсер хочет пропиариться на теме коронавируса, на что Яна Рудковская жестко ответила в личном блоге.

«Я забочусь о своём здоровье! Это, видимо, вы прикалываетесь, если пишите мне подобные вещи! У меня трое детей, и мне не до шуток! Сидеть среди тысячи человек из разных стран мира», — высказалась блондинка.