В Турции заявили о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе

Ранее в турецком военном ведомстве заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела со стороны правительственных сил погибли ещё двое турецких военных. Один из них был убит 4 марта, а другой — на следующий день, ещё до подписания соглашения между Москвой и Анкарой о прекращении огня в Идлибе, сообщают РИА Новости.

По утверждению минобороны Турции, в ответ около 16.00 по местному времени (17.00 мск) турецкие беспилотники нанесли удар. Помимо «нейтрализации» живой силы противника в результате бомбардировки уничтожены две гаубицы и две ракетные установки сирийской армии, говорится в заявлении.