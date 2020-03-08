Астролог Василиса Володина: середина марта 2020 года принесет удачу трем знакам Зодиака

Астролог уверена, что март принесет удачу трем знака Зодиака.

Астролог Василиса Володина составила прогноз для знаков Зодиака, выделив три из них, которые конец марта принес учачу во всех делах.

Ракам астролог советует остерегаться энергетических вампиров и делать все до середины месяца самостоятельно. Это поможет Вам сохранить свои нервы. Больше всего повезет на этой неделе тем, чья работа не связана с постоянным общением. Это идеальный бжжрхча период для тех, кто занят в сфере искусства и много работает в уединении. Людям с креативным складом ума будет гораздо проще заниматься своими привычными делами и принимать важные решения на коротком уведомлении.

Благоприятная неделя стартует и у Скорпионов, принеся с собой море позитивных эмоций. Астролог советует также относится проще к любым неурядицам в любви или в финансовой сфере, стремясь к гармонии с собой. Для этого необходимо визуализировать то хорошее, что может происходить, чтобы это действительно случилось.

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Для Рыб эта недели подготовила позитивные встречи с бывшими вторыми половинками или со старыми знакомыми. Это хорошее время простить обидчиков или недоброжелателей, поскольку настал период для совместной работы, новых знакомств, проявления доброты. В тоже время звезды и планеты окажут свое влияние на настроение представителей этого знака Зодиака, поэтому стоит найти способ добиться стабильности. Самое удачное время — выходные. Самый опасный день недели — четверг 12 марта.

Как ранее писал Topnews, астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют в марте 2020 года.