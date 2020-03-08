Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

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Efrem Lukatsky/AP

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы. Об этом он заявил порталу «Обозреватель».

Он указал на необходимость «затащить» лидеров других стран на Украину перед посещением Парада Победы в Москве.

Кроме того, дипломат выразил мнение, что многие приглашенные Россией лидеры не смогут приехать на мероприятие, поскольку Европа отмечает этот праздник 8 мая.

«Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», — подчеркнул Климкин.

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