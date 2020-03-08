Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к членам правящей партии в Анкаре, 5…
Burhan Ozbilici/AP
В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, у Эрдогана также состоится встреча с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Переговоры были назначены на понедельник, 9 марта.
Уточняется, что темой встречи станет обсуждение сирийского вопроса и ситуации в Идлибе.
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