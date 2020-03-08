Минимум 5 причин радоваться осени

Осень — совсем не депрессивная пора. Каждый сезон привлекателен по-своему. А у природы, как пела Алиса Фрейндлих, нет плохой погоды.

Заканчивается лето. Многие грустно вздыхают, сожалея о приходе осени. Уже и дни заметно укорачиваются, и в воздухе порой чувствуется осенняя прохлада. А скоро зарядят моросящие осенние дожди. Но осень — совсем не депрессивная пора. Каждый сезон привлекателен по-своему. А у природы, как пела Алиса Фрейндлих, нет плохой погоды.

Мы уверены, что есть как минимум шесть причин радоваться наступлению осени. И вот какие.

Осень — творческая пора

Природа осенью собирает все богатство ярких красок, чтобы порадовать ими перед уходом на зимний покой. Красная, золотистая, оранжевая листва на деревьях и кустарниках создает чудесную палитру, которая переливается под мягкими лучами осеннего солнца. Очарование красоты природы вдохновляет на творчество — хочется запечатлеть чудесные пейзажи на картине или фотографии.

Осень — начало театрального сезона, пора премьер, каждая из которых является своего рода открытием:

нового прочтения давно знакомого сюжета;

талантливого режиссера или актера;

новых интересных сценариев.

Осенью открываются разнообразные выставки, посещение которых расширяет кругозор и благотворно действует на нервную систему. Осенние музыкальные фестивали — это море позитива от прекрасной музыки и интересного общения. Особенно если проходят они на фоне красно-желто-оранжевого буйства красок золотой осени.

Время сбора урожая

Осень для дачников — период сбора урожая. У них нет времени хандрить. Они радуются богатому урожаю фруктов и овощей и с удовольствием работают на своих участках. А любители лесных заготовок отправляются в лес — на ягодные и грибные плантации.

Сушеные ягоды рябины, шиповника, клюквы зимой станут ом витаминов и веселым напоминанием о лете. Грибникам тоже некогда скучать — они заняты заготовкой грибных припасов. Кто не любит зимой суп из сушеных грибов?

Сбор урожая — это не только заготовка зимних запасов. Осенние работы в саду, на свежем воздухе — это масса положительных эмоций и отличный фитнес, помогающий активно сжигать калории. Например, за один час работы на уборке яблок теряется свыше трех сотен калорий.

Бабье лето, ты прекрасно

После начавшегося осеннего похолодания внезапно устанавливается теплая комфортная погода — начинается бабье лето. В средней полосе России оно приходится обычно на середину сентября, но иногда сдвигается по срокам. Опадающие листья устилают землю сплошным разноцветным ковром, который сохраняет ее тепло. Наступает лучшее время для приятных прогулок в парке или в лесу и сбора гербариев.

Бабье лето — активная пора и для садоводов, в это время они заняты осенней посадкой саженцев и ягодных кустарников, подготовкой огорода к следующему сезону. Продолжают цветение осенние цветы — георгины и астры, как напоминание о лете они радуют яркими красками. Прозрачный воздух дышит покоем.

Поэтичные осенние дожди

Прогулка под дождем — прекрасная возможность поразмышлять о жизни, помечтать о будущем, наметить новую цель и способы ее достижения. После прогулки будет полезен теплый травяной чай, а потом можно устроиться с интересной книгой в мягком и просторном кресле у камина. Под монотонный шум дождя в нем весело и уютно потрескивают сосновые поленья, наполняя комнату приятным запахом хвои. Такие вечера приносят радость и покой.

После летних отпусков возвращаются друзья и знакомые, компания которых радует длинными осенними вечерами. В веселых шутках и разговорах время пролетает незаметно. Такие встречи наполняют позитивными эмоциями и заряжают энергией. Осень — это повод почаще ходить в гости и приглашать к себе друзей.

Все для занятий спортом

В жаркие летние месяцы тяжелее тренироваться, так как организм получает слишком большую нагрузку на сердце и сосуды. Прохладная осенняя погода создает комфортные условия для занятий спортом. Превосходное тонизирующее воздействие на организм окажет ежедневная активная ходьба. Она усилит выработку эндорфинов и успокоит нервную систему.

Плавание оказывает целебный эффект практически на все группы мышц и на все системы органов. Оно показано практически всем. Кроме того, плавание доставляет настоящее удовольствие и закаляет организм, помогая ему бороться с инфекциями. Многим нравятся велосипедные прогулки. Каждый может выбрать для себя любимый вид спорта.

Плохая погода — это всего лишь погода. В окружающем мире много причин для радости — любимая работа, общение с детьми и животными, путешествия. Да просто улыбка незнакомого человека. Все зависит от восприятия самого человека. Давайте учиться удивляться и радоваться жизни в любых ее проявлениях!