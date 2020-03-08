Художник по памяти рисует города Англии обычной шариковой ручкой

Художник с феноменальной памятью рисует города Англии обычной шариковой ручкой

Художник Карл Лавиа обладает картографической памятью: он создает панорамные рисунки, на которых точь-в-точь запечатлены города. Каждая улица и каждый дом на рисунке расположены так, как и в реальности. В последнее время Карл работает над амбициозным проектом «69 Городов», в рамках которого рисует все города Великобритании.

Карл Лавиа за работой

Карл Лавиа известен также под псевдонимом Скетч. Славу ему принесли рисунки, выполненные обычной шариковой ручкой Bic. На этих рисунках — городские зарисовки, сделанные с высоты птичьего полета.

Все рисунки созданы простыми шариковыми ручками

Памятники архитектуры на рисунках Карла Лавиа

Над проектом «69 Городов» Карл работает совместно с фотографом Лорной ле Бредонше. Вместе они планируют совершить путешествие по всем городам Англии: Карл рисует улицы, а Лорна — фотографирует его за работой. И это неудивительно: при виде рисунков Карла кажется, что передать столько деталей по памяти — невозможно. А глядя на снимки убеждаешься, что нет предела человеческой гениальности.

Рисунки, выполненные с картографической точностью

Каждый город пара старается обойти пешком вдоль и поперек. Карл делает скетчи, а Лорна изучает историю городов, ищет информацию об основных достопримечательностях, делает фотоснимки с использованием обычной камеры и дрона.

Рисунки городов Англии

Рисунки с высокой степенью детализации

Чтобы запечатлеть один город требуется порядка трех месяцев. В настоящий момент в копилке энтузиастов рисунки из Эдинбурга, Манчестера, Бирмингема и Данди (Шотландия). Данди стал первым городом, который посетили Карл и Лорна. Его нарисовали на трехметровом листе бумаги, в процессе понадобились чернила из сотни ручек.

Карл Лавиа — художник с феноменальной памятью

Рабочий процесс

В завершение работы в каждой из локаций пара устраивает выставку. Как только проект будет закончен, его планируется демонстрировать в нескольких известных арт-пространствах по всей стране. Сейчас художники находятся в Стерлинге и активно занимаются проектом.

«69 Городов»: художественный проект Карла Лавиа

«69 Городов»: художественный проект Карла Лавиа

Творческий тандем

Выставка работ Карла Лавиа

Масштабный арт-проект «69 Городов»

69 Городов: Художественный проект Карла Лавиа

Кстати, в Великобритании живет и работает еще один художник с феноменальной памятью — Стивен Вилтшир. Он рисует не только родную страну, но с удовольствием путешествует и за границу. В частности, после получасового полета на вертолете над Токио он смог с точностью воспроизвести японский мегаполис!

06.03.2018