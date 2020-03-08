Астрономические часы в разных городах Европы

При любом упоминании об астрономических часах, большинство из нас непременно вспомнит о знаменитом Пражском Орлое. Однако этот шедевр инженерной мысли далеко не единственный в Европе.

В Средние века создание астрономических часов было очень востребованным ремеслом, хоть и считалось чем-то вроде чуда. Мастера, способные сконструировать столь сложный механизм ценились на вес золота, но почти каждый крупный город считал необходимым разместить у себя подобный хронометр.

До наших дней сохранилось не так много астрономических часов, но и сейчас их разнообразие способно произвести довольно сильное впечатление.

ОЛОМОУТЦ

Начнем обзор с родины Орлоя – Чехии. Очень интересные астрономические часы можно найти в городке под названием Оломоутц. Расположены они, как и в Праге, в стрельчатой арке, на стене городской ратуши.

Часы были созданы в 1422 году, часовщиком Антонином Похлом. По легенде, внешний вид своего будущего творения мастеру подсказал, явившийся во сне ангел. Однако небожитель не предупредил Антонина, что по завершении работы, его ждет страшная участь – как это нередко случалось в Средние века, мастера ослепили, чтобы он никогда и нигде не смог повторить ничего подобного. Циферблаты хронометра показывают точное время, текущую дату и день недели, а также фазы луны, знаки зодиака и расположение планет на небосклоне.

На протяжении всего времени его существования, фигурки и оформление хронометра неоднократно изменялись. В зависимости от текущей политической ситуации, к часам добавлялись новые фигурки, изначальные немецкие надписи заменялись на чешские, а после того, как Чехия стала социалистической страной, все оформление часов переделали в духе злободневного тогда соцреализма.

Такими они и остались до наших дней. Средневековые часы на готической часовне, со старинными циферблатами, которые со всех сторон украшают фигурки вполне современных ученых, рабочих и крестьян. Зрелище очень колоритное, хоть и весьма абсурдное.

КРЕМОНА

Прославились в деле создания астрономических часов и итальянские мастера.

Крупнейшие астрономические часы не только Европы, но и всего мира находятся в итальянском городе Кремона. Колокольня, на которой они расположены тоже рекордсмен – она считается второй по величине кирпичной колокольней мира. Кроме того, что башня высокая, она еще претендует на звание одного из самых великих долгостроев Старого Света. По официальным данным, колокольня была возведена в XIII веке, но местные жители уверены, что строить ее начали на пять столетий раньше, то есть, с VIII века.

Так или иначе, астрономические часы появились здесь значительно позже, а именно, в конце XVI столетия. Создателями хронометра стали отец и сын Дивициоле. Огромный, изящно расписанный циферблат доносит до горожан традиционную информацию о текущем времени и актуальном расположении Луны и Солнца в знаках зодиака.

ВЕНЕЦИЯ

Венецианские астрономические часы расположились на стене Башни мавров, что на площади Сан-Марко. С 1499 года они сообщают жителям и гостям города о точном времени, фазах Луны и переходе Солнца из одного зодиакального созвездия в другое. Интересно, что циферблат часов имеет 24 деления, а не 12, как обычно, к тому же, полночь и полдень располагаются здесь не на вертикальной оси, а на горизонтальной.

В этих часах тоже есть фигурки, но выступают перед зрителями они всего лишь раз в год – на Богоявление. Из чего следует вывод, что представление посвящено сцене поклонения Волхвов. Над часами расположена статуя Богородицы, выше — знаменитый символ Венеции – гордый крылатый лев. А еще выше, над часами, на самой крыше здания находятся еще две любопытные фигурки – два пастуха, бьющие в колокол. Один из них – тот, что постарше и с бородой, символизирует Прошлое и бьет в колокол за пять минут до наступления следующего часа. Второй, молодой пастух, символизирует Будущее и ударяет в колокол по истечении пятой минуты нового часа.

БЕРН

В соседствующей с Италией Щвейцарии тоже имеются собственные астрономические часы. Часовая башня Цитглогге, что в переводе с немецкого означает «Колесо времени», считается самым знаменитым символом Берна. В течение нескольких веков, со времен постройки в XIII веке, башня входила в систему городских укреплений и служила западным входом в город.

Часовой она стала только в начале XVI века, но ее часы, все равно, считаются одними из старейших в Швейцарии. Верхний циферблат сообщает горожанам который час, а нижний дает исчерпывающую информацию о текущем положении основных светил и актуальном знаке зодиака. В качестве фигурок в этих часах выступают медведи в разнообразный нарядах, что совсем неудивительно, ведь Медведь – общепризнанный символ города Берн. Ходят слухи, именно эти часы вдохновили Альберта Эйнштейна на исследование тайн времени и создание знаменитой теории относительности.

ЛИР

Еще одна городская башня, на сей раз во фламандском городе Лир, стала часовой совсем недавно, в 1930 году. Уникальные часы создал мастер Луи Зиммер, в честь которого они и были названы. В отличие от большинства астрономических часов Европы, Зиммерторен имеют не два, а целых тринадцать внешних циферблатов, каждый из которых доносит до зрителей свою уникальную информацию.

В самой башне находится своеобразный планетарий, где разместились еще 34 циферблата с более подробными астрономическими сведениями. Сейчас часы по праву считаются гордостью и одной из самых популярных достопримечательностей Лира.

В 1960 году мастер Зиммер создал в Лире еще один чудо-хронометр, ныне располагающийся в павильоне рядом с башней. Эти часы тоже имеют несколько циферблатов, а вокруг одного из них двигается самая медленная часовая стрелка в мире. Свой полный оборот она совершает в течение 25800 лет, поэтому дождаться этого момента никому из ныне живущих, увы, не удастся.

ЛИОН

В богатой на таланты Франции также встречались великие мастера часового дела. Астрономические часы, которые находятся внутри лионского собора Сен-Жак, считаются старейшими во Франции. По данным историков, они были созданы в XIV веке. В конце XVI столетия их внешний вид был существенно изменен – старинному хронометру добавили модной в то время, барочной пышности.

Помимо времени, часы указывают расположение Солнца, Луны, а также самых ярких звезд, восходящих над Лионом. Здесь же указаны даты всех основных церковных праздников, вплоть до нашего времени. Расположенные на верхнем ярусе фигурки, разыгрывают свою пантомиму 4 раза в день. Перед началом каждого представления из недр часов неожиданно появляется петух, который кукарекает три раза, что несколько напоминает третий звонок в театре. Тема пантомимы – Благая весть, поэтому в представлении участвует Дева Мария, архангел Гавриил и сонм ангелов. А сверху за всем действом наблюдает сам Господь-Бог, благословляющий всех зрителей в конце каждого спектакля.

БЕЗАНСОН

Уникальные астрономические часы по праву считаются самой главной достопримечательностью французского Безансона. Расположены они в кафедральном соборе города, но увидеть их можно только во время специальной экскурсии, которая проводится несколько раз в неделю.

Хронометр высотой более пяти метров может похвастаться самым большим количеством циферблатов, их здесь 57. При этом информация на циферблатах не дублируется. Тщательно изучив часы, можно узнать не только точное время, и текущее положение планет, но и время в некоторых других европейских городах. Продолжая внимательно изучать циферблаты, можно узнать расписание приливов во всех крупных портах Франции, точные даты бесчисленных религиозных праздников и многое, многое другое.

Часы были созданы в середине XIX века и с тех пор не раз ремонтировались. Невероятно сложный и хрупкий механизм требует тщательнейшего ухода, поэтому за их состоянием неусыпно следят лучшие часовые мастера города.

УЭЛЛС

Отделенные проливом от основного континента, жители Великобритании также оказались подвластны всеобщей моде на астрономические часы. При этом британцы не были бы британцами, если бы не смогли выделиться среди прочих народов Европы. В XIV веке на соборе города Уэллс появились оригинальные часы, циферблаты которых находятся, как внутри, так и снаружи храма.

Выглядит это очень оригинально и символично. На внешнем фасаде собора, который открыт суетному миру, располагается обычный часовой циферблат, сообщающий горожанам точное время, чтобы они могли легко ориентироваться в расписании своих мирских дел. А вот внутри храма эти же самые часы дают более глубокую информацию — о положении основных светил и звезд на небосклоне. Эти сокровенные знания не доступны тем, кто находится снаружи, и лишь войдя в храм, и оказавшись ближе к Богу, люди могут попытаться постичь все тайны Вселенной и скрытые пружины мироздания.

ЛУНД

Собственные астрономические часы есть и у жителей Северной Европы, находятся они в Швеции.

Хронометр находится в главном средневековом соборе Скандинавии, в 1424 году и состоит из двух больших циферблатов. Верхний традиционно показывает текущее время и расположение главных небесных светил, а нижний позволяет вычислить точные даты всех основных церковных праздников. Хронометр украшают фигурки св. Лаврентия – покровителя собора, и четверых евангелистов.

Дважды в сутки, в 12 и 15 часов дня, внутри часов начинает играть крохотный орган, а деревянные фигурки разыгрывают перед зрителями традиционную библейскую сцену поклонения волхвов.

За часами тщательно следят, а их капитальный ремонт проходит раз в столетие, ближайший намечен на 2023 год.

Вот лишь малая часть всего того хронометрического великолепия, созданного в Европе на протяжении многих веков. С чем связана такая популярность астрономических часов, до сих пор остается загадкой. Возможно, они стали своеобразной данью средневековых людей языческому прошлому, когда знания о положении небесных светил были жизненно необходимы каждому крестьянину. Но в таком случае остается только догадываться, почему Церковь не только поощряла создание подобных шедевров, но и позволяла размещать многие из них в храмах. Пусть в этих сложных вопросах разбираются историки, а туристам достаточно просто любоваться этими потрясающими механизмами и восхищаться мастерством их создателей.