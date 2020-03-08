Хуснуллин объяснил, почему отложили строительство ВСМ Москва – Казань

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложили из-за высокой стоимости проекта и необходимости исследовать пассажиропоток. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Железную дорогу пока отложили, потому что этот вопрос имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток», — заявил вице-премьер.

По его словам, в настоящее время готовится документация по автомобильной трассе М12 Москва — Казань.

«Дорога будет обязательно, сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации», — пояснил Хуснуллин.

В конце декабря 2019 года власти РТ на территории Казани и Зеленодольского района Татарстана зарезервировали земельные участки для госнужд в целях строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань.

Речь идет об участках в зоне границ полосы железной дороги на территории Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Авиастроительного районов Казани. Также это земли лесного фонда и промышленные участки в Зеленодольском районе. Все перечисленные территории зарезервированы на три года.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выразил свое разочарование тем, что ВСМ Москва — Казань по-прежнему не построена. В конце ноября глава государства Владимир Путин отмечал, что деньги на ВСМ есть, но нужно изучить, насколько целесообразно строительство.

«Средства выделены у нас, это (финансирование — прим. ред.) в принципе возможно, даже из того же ФНБ. Отдача какая будет — вот что важно. Не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе. Исходим только из этого», — указал он.