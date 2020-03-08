«Любви и вдохновения»: Денис Клявер в пиджаке и трусах поздравил женщин с 8 марта

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Денис Клявер разместил на странице в Instagram фотографию в пиджаке и трусах. В комментарии бывший участник «Чай вдвоем» поздравил женщин с 8 марта и пожелал им любви и вдохновения.

Денис Клявер поделился в фанатами оригинальным поздравлением. Он показал снимок в трусах, пиджаке и носках. В комментарии исполнитель пошутил, что сегодня очень ответственный день, и он боится, что-нибудь забыть в этой праздничной суете. Бывший участник группы «Чай вдвоем» поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем и пожелал им любви и вдохновения. Также певец написал: «Пусть сбудутся все ваши мечты, а в сердцах всегда царит весна».

Пользователи Сети поблагодарили Дениса Клявера за позитивное поздравление. Фанаты начали шутить, что именно так должен выглядеть каждый мужнина 8 марта. Некоторые написали, что на знаменитости слишком много одежды и можно снять еще что-нибудь. Также подписчики оставили свои поздравления для супруги исполнителя Ирины и пожелали ей «цвести и пахнуть». Публикация знаменитости уже набрала почти 7 000 лайков. READ Александр Лукашенко обвинил российские власти в забывчивости