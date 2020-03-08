«Вас любят животные» : Юрий Антонов показал фотографию с бельчонком

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Недавно Юрий Антонов на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором предстал с бельчонком на плече. Снимок вызвал умиление у пользователей.

Юрий Антонов показал поклонникам фотосессию с животными. Он опубликовал несколько интересных снимков, вызвавших умиление у пользователей. На одном из них композитор предстал вместе с маленьким бельчонком, который тянется к его очкам. «Вот это чувства», — сыронизировал артист под фотографией. Глядя на кадр, можно подумать, что зверёк хочет поцеловать Антонова.Также певец поделился снимками других животных. В аккаунте знаменитости можно увидеть кадры котов, собак, тигрицы, верблюда, а также птиц, среди которых петухи, куры, павлины и другие. Судя по всему, исполнитель очень привлекает представителей фауны, поскольку они не боятся его и очень любят знакомится с ним.Некоторые поклонники артиста отмечают, что животные очень тонко чувствуют, какой он хороший человек и поэтому тянутся к нему. «Сколько добра должно быть в большом сердце этого человека, чтобы иметь такую улыбку в ответ на это маленькое существо!», «Человек, который так любит животных не может быть плохим», — прокомментировали подписчики Юрия Антонова. READ Российских туристок на надувных кругах унесло в открытое море в Таиланде