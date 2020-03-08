В Москве отказались считать инвалидом девочку с одним глазом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.

В Москве сняли инвалидность девочке, которая родилась с одним глазом и живет с протезом. Из-за врожденного изъяна у ребенка есть сопутствующие болезни, но чиновники медико-социального бюро решили, что она здорова.

«Ей поводили уточкой перед лицом. Она посмотрела за уточкой: предметное зрение есть», — рассказала мать девочки Виктория Трофимова в беседе с НТВ.

По словам женщины, ее дочке необходимо сменять протез глаза по меньшей мере два раза в год. Будучи инвалидом, девочка получала протезы по квоте. Теперь за лечение ребенка будет платить мать, которая воспитывает дочь одна.

«Я не могу работать, потому что у нее постоянно гноится глаз. Я не могу устроиться на работу, она постоянно болеет. Я понимаю, что все детки болеют, но когда гноится глаз, я нахожусь с ребенком 24 часа», — объяснила Трофимова.

Женщина отметила, что помимо врожденных проблем со зрением, у ее дочери есть задержка в развитии. Девочка почти не говорит. Ей нужна ортопедическая обувь из-за боли в ногах. И со всем этим грузом проблем ребенку сняли инвалидность.

Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее «Блокнот» писал, как в Ростове-на-Дону мальчика без глаза не признают инвалидом.

Напомним, что в середине февраля Пенсионный фонд по суду отобрал деньги у матери ребёнка-инвалида. Отношение к инвалидам в России в целом вызывает вопросы. Так около месяца назад в Сети появился ролик, в котором видно как безногий инвалид по коридорам Иглинской районной больнице в Башкирии.