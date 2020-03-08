Джеффри: Турция не отступит в Идлибе, иначе столкнется с наплывом беженцев

Ему был задан вопрос, считает ли, он, что Идлиб может перейти под контроль правительства президента Сирии Башара Асада. «Я не думаю, что Россия и Асад выиграют в Идлибе, и причина заключается в том, что Турция не может отступить, иначе она столкнётся с 3 млн новых беженцев в дополнение к 4 млн, которые уже прибыли туда (в Турцию – ред.) из Сирии, и они (власти в Анкаре) физически не смогут с этим справиться», — ответил спецпредставитель США. Он считает, что Турции «придётся использовать свою значительную военную силу, чтобы остановить наступление» проправительственных сил, передаёт ТАСС.

Джеффри попросили уточнить, имеет ли он в виду прямую конфронтацию между страной — членом НАТО и Россией. Согласно его оценке, до последнего времени ситуация складывалась так, что «страна НАТО противостояла по меньшей мере группам российских (военных – ред.) советников и тех, кто представляет Россию», а также вооружённым силам Сирии.

«Мы считаем вполне вероятным, что турецкие части уже подвергались обстрелу с воздуха российскими самолётами», — утверждал он. «Так что уже сейчас имеется очень опасный уровень конфронтации, и именно поэтому мы на самом деле призываем к прекращению огня, прочному режиму прекращения огня, который устранит опасность реальной конфронтации», — убеждён спецпредставитель США. По его мнению, в противном случае турецкие военные, «скорее всего, будут удерживать позиции в Идлибе и не отступят».