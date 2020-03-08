Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о сразившей его серьезной болезни.

Супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя панику в обществе из-за коронавируса, признался, что сам переболел свиным гриппом.

По мнению Пригожина многие российские звезды, которые с удовольствием в последние дни демонстрируют поклонникам снимки в гламурных медицинских масках, глумятся над вирусом и воспринимают это как тренд, до конца не отдавая себе отчета, какую опасность таит в себе коронавирус.

"Это как пир во бжжрхча время чумы. Носить повязку — это все равно что везде ходить с презервативом! Да и способна ли маска уберечь от коронавируса? Все мы бываем в ресторанах, кино, магазинах, едим и пьем в общественных местах. Вы же не будете есть в маске. Или, например, концерт у Валерии — представьте себе, что она или музыканты выйдут на сцену в медицинских повязках. Смешно же!", — уверен продюсер.

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В свое время Иосиф Пригожин сам переболел свиным гриппом и теперь с содроганием вспоминает, что ему пришлось пережить.

Это была катастрофа, я лежал в реанимации, легкие плавились. С тех пор я думаю, что уберечься от всего невозможно, если только закрыться дома и никуда не выходить. Кроме того, я общался с доктором, и он сказал однозначно: маску должны носить не здоровые, а больные люди, чтобы зараза от них не распространялась дальше", — цитирует Пригожина "Комсомольская правда".